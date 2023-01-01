  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,096

الأحد 01 مارس 2026 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,096



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,096 شهيدا، و171,791 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة بغزة، اليوم الأحد، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 629، وإجمالي الإصابات إلى 1,693، فيما جرى انتشال 735 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

بـ"30 قنبلة على مقره" : هكذا تم اغتيال خامنئي ودور السعودية في العملية

خامنئي وبزشكيان في “مكان آمن”.. وتقارير إسرائيلية عن فشل اغتيالهما في الهجوم الاسرائيلي الامريكي

أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...

وجودنا مهدد ..زامير: حملة مهمة ومصيرية وغير مسبوقة تنتظرنا

حصيلة متزايدة.. استشهاد 51 طالبة في مدرسة إيرانية بغارة إسرائيلية أمريكية

نيويورك تايمز لترمب: لماذا أشعلتَ هذه الحرب يا سيادة الرئيس؟

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

الأخبار الرئيسية

قصف إيراني للقدس وتل ابيب : قتلى وجرحى في قصف بيت شيمش

ترامب

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

نتنياهو

نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"

خامنئي

بـ"30 قنبلة على مقره" : هكذا تم اغتيال خامنئي ودور السعودية في العملية

قصف

الحرب على إيران: هجمات صاروخية على إسرائيل وقواعد أميركية بعد اغتيال خامنئي