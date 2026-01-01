  1. الرئيسية
ارتفاع أعداد ضحايا قصف مدرسة بنات في إيران إلى 148 طالبة

الأحد 01 مارس 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أعداد ضحايا قصف مدرسة بنات في إيران إلى 148 طالبة



طهران / وكالات /

ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران أمس السبت إلى 148 طالبة، فيما أُصيب 95 آخرون بجروح، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" نقلاً عن النيابة العامة للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، عن مقتل أكثر من 100 طفل جراء ضربة نفذتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران، فيما لا يزال عدد الضحايا المدنيين في ازدياد.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أفادت عن نائب محافظ ولاية هرمزجان بتعرض مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب غرب ايران لهجوم.

ووقع الحادث في منطقة ميناب، بالقرب من ساحل الخليج. وذكرت تقارير أن حوالي 170 طالبة كن في المدرسة وقت وقوع الهجوم.

يذكر أن محافظة هرمزجان تضم العديد من القواعد البحرية الإيرانية.

