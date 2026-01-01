  1. الرئيسية
بوتين يعزي بخامنئي: جريمة نكراء تنتهك الأعراف والقانون الدولي

الأحد 01 مارس 2026 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعزي بخامنئي: جريمة نكراء تنتهك الأعراف والقانون الدولي



وكالات / سما/

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ووصف الرئيس الروسي، في برقية نشرها الكرملين، مقتل خامنئي وأفراد عائلته بأنه يمثل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقانون الدولي.

وجاء في البرقية: "تقبلوا أحر التعازي بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي وأفراد أسرته، الذين قتلوا بانتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والقانون الدولي".

وأضاف الرئيس الروسي: "أرجو نقل كلمات أخلص المواساة وتعازينا لأسرة المرشد الأعلى ومحبيه، والحكومة والشعب الإيراني بأسره".

وتابع: "سيذكر آية الله خامنئي في بلادنا زعيما فذا أسهم إسهاما عظيما في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية، ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح أمس السبت بشن هجوم مشترك كبير على إيران للقضاء على برامجها الصاروخية والنووية، واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

من جهته أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران لن تتراجع وقال: "العدو يعيش في وهمه إن ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الأمر ليس كما يعتقد، فليس من المعادلة أن يضربوا وتنتهي القصة. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث المريرة، لكنه لم يتراجع أبدا ولن يتراجع".

