طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

القدس المحتلة / سما /

رسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي وفي 5 مقابلات أجراها يوم السبت مع شبكات وصحف أميركية، ملامح خياراته للمرحلة المقبلة في إيران بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على طهران ومقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أبدى ارتياحه لضعف الرد الإيراني، مقدماً نفسه على أنه يفضل الحل الدبلوماسي.

أولاً: استمرار العمليات العسكرية طوال الأسبوع

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، وهو يعلن مقتل المرشد الأعلى خامنئي، أنه "سيستمر القصف الكثيف والدقيق دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً"، لتحقيق هدفه الذي يزعم أنه "إحلال السلام في كل أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع"، كما كتب لاحقاً محذراً من أنه حال رد النظام الإيراني سيهاجمهم بقوة لم يشهدوها من قبل.

ثانياً: إطالة أمد الحرب للسيطرة على كلّ شيء

قدم ترامب نفسه، في ظل نجاح الهجمات، على أنه المسيطر على جميع الأوراق وأنه بوسعه "إطالة أمد الحرب أو وقفها"، وذكر في تصريحات تلفزيونية أن "لديه عدداً من الخيارات للخروج من هذه المعركة مع إيران"، وقال لمحرر أكسيوس الأميركي الإسرائيلي إيهود باراك المقرب من الاستخبارات في البلدين: "يمكنني أن أطيلها وأسيطر على كل شيء، أو أن أنهيها في غضون أيام قليلة وأقول للإيرانيين: سنراكم مجدّداً بعد بضع سنوات إذا بدأتم إعادة البناء. في كلتا الحالتين، سيستغرق الأمر منهم بضع سنوات للتعافي من هذا الهجوم".

ثالثاً: استمرار الهجمات حتّى إسقاط النظام وتعيين نظام موالٍ

حدد ترامب في خطابه الذي ألقاه بعد بدء الهجمات إسقاط النظام الإيراني هدفاً محتملاً، ودعا الشعب الإيراني للانتظار لحين الانتهاء من الهجمات، ثم الخروج لـ"السيطرة على النظام". وفي بيانه الآخر الذي نشره على منصة "تروث سوشيال" مساء السبت بتوقيت واشنطن، قال: "هذه أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، داعياً الحرس الوطني والجيش والشرطة إلى الاستسلام والعمل مع الوطنيين الإيرانيين، وإلّا "سيواجهون الموت"، ولاحقاً قال في تصريحات لشبكة "سي بي إس": "هناك بعض المرشحين الأكفاء لقيادة إيران"، غير أنه لم يدلِ بأي تفاصيل إضافية. ويتداول الآن بيان يعلن تشكيل مجموعة "مجلس الجمهوريين" داخل إيران تقدم نفسها بأنها مجلس انتقالي ممثل لوزارة الخارجية الأميركية والمنظمات الدولية.

رابعاً: انفتاح ترامب على "استسلام" إيراني باعتباره حلاً دبلوماسياً

ذكر ترامب لشبكة "سي بي إس" إنّه يعتقد أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية "يمكن أن تمهد الطريق للدبلوماسية"، وقال في مقابلة هاتفية: "أصبح الأمر أسهل بكثير الآن مما كان عليه قبل يوم، بالطبع، لأنهم يتلقون ضربات قوية"، كما أشار إلى أن الهجمات الإيرانية أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.