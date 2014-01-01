  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: في ضربة البداية اغتلنا 40 قياديا إيرانيا خلال دقيقة واحدة

الأحد 01 مارس 2026 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: في ضربة البداية اغتلنا 40 قياديا إيرانيا خلال دقيقة واحدة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال رئيس أركان إيران عبد الرحيم موسوي، إلى جانب سبعة من كبار القادة في المنظومة الأمنية الإيرانية، خلال ما وصفه بـ"الضربة الافتتاح" للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما أعلن الجيش أن نحو 40 قائدًا عسكريًا إيرانيًا قُتلوا "خلال دقيقة واحدة" في الضربة الأولى، في عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفّذ الهجوم "بتوجيه استخباري من شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة العمليات"، مستهدفًا قادة إيرانيين خلال انعقاد اجتماعات في عدة مواقع بطهران.

وذكر البيان أن موسوي قُتل ضمن الضربات، مشيرًا إلى أنه كان من أعلى القيادات العسكرية في إيران، وتولّى رئاسة الأركان خلفًا لمحمد حسين باقري الذي قُتل في الحرب السابقة في حزيران/يونيو 2025.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

بـ"30 قنبلة على مقره" : هكذا تم اغتيال خامنئي ودور السعودية في العملية

خامنئي وبزشكيان في “مكان آمن”.. وتقارير إسرائيلية عن فشل اغتيالهما في الهجوم الاسرائيلي الامريكي

الكشف عن اتخاذ قرار الهجوم وتقاسم الأدوار بين واشنطن وتل أبيب خلال زيارة نتنياهو الأخيرة

أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...

وجودنا مهدد ..زامير: حملة مهمة ومصيرية وغير مسبوقة تنتظرنا

حصيلة متزايدة.. استشهاد 51 طالبة في مدرسة إيرانية بغارة إسرائيلية أمريكية

نيويورك تايمز لترمب: لماذا أشعلتَ هذه الحرب يا سيادة الرئيس؟

الأخبار الرئيسية

ترامب

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

نتنياهو

نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"

خامنئي

بـ"30 قنبلة على مقره" : هكذا تم اغتيال خامنئي ودور السعودية في العملية

قصف

الحرب على إيران: هجمات صاروخية على إسرائيل وقواعد أميركية بعد اغتيال خامنئي

الاحتلال يقرر إغلاق كافة معابر الضفة وغزة بما فيها معبر رفح حتى إشعار آخر