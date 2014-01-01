الجيش الإسرائيلي: في ضربة البداية اغتلنا 40 قياديا إيرانيا خلال دقيقة واحدة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال رئيس أركان إيران عبد الرحيم موسوي، إلى جانب سبعة من كبار القادة في المنظومة الأمنية الإيرانية، خلال ما وصفه بـ"الضربة الافتتاح" للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما أعلن الجيش أن نحو 40 قائدًا عسكريًا إيرانيًا قُتلوا "خلال دقيقة واحدة" في الضربة الأولى، في عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفّذ الهجوم "بتوجيه استخباري من شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة العمليات"، مستهدفًا قادة إيرانيين خلال انعقاد اجتماعات في عدة مواقع بطهران.

وذكر البيان أن موسوي قُتل ضمن الضربات، مشيرًا إلى أنه كان من أعلى القيادات العسكرية في إيران، وتولّى رئاسة الأركان خلفًا لمحمد حسين باقري الذي قُتل في الحرب السابقة في حزيران/يونيو 2025.