الرئيس الإيراني ولاريجاني يتوعّدان بالانتقام لاغتيال خامنئي ومئات الالاف يحتشدون للمطالبة بالُثار

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد "إعلان حرب على المسلمين" متوعدا بالانتقام والثأر.

وأضاف أن "اغتيال أعلى سلطة سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعيم بارز للشيعة حول العالم إعلان حرب صريح ضد المسلمين، ولا سيما الشيعة، في كل أنحاء العالم"

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الثأر من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق مشروع" على حد تعبيره.

من جانبه، توعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات "لم يسبق أن شهدتا مثلها"، وذلك في أعقاب اغتيال خامنئي.

وقال لاريجاني في منشور عبر منصة "إكس" إن "إيران أطلقت أمس صواريخ على الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تسببت بأضرار"، مضيفًا: "اليوم سنضربهما بقوة لم يسبق لهما أن شهدتا مثلها"، وفق تعبيره.

وتشهد طهران توافد حشود غير مسبوقة إلى الساحة المركزية في تظاهرة حاشدة مطالبين بالثأر للمرشد الأعلى علي خامنئي والردّ الفوري والحاسم على الولايات المتحدة وإسرائيل.

واكتظت الساحة الرئيسية في طهران بمئات الآلاف من المواطنين الذين هتفوا بشعارات غاضبة تدعو للانتقام، بعد ساعات من إعلان نبأ الوفاة.

ورفع المتظاهرون صور خامنئي ولافتات تطالب "بضربات موجعة" ضد المتورطين في الضغط على إيران.