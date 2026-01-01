الاحتلال يزعم حصوله على صورة لجثمان المرشد الإيراني بعد اغتياله

القدس المحتلة / سما /

كشف مصدران إسرائيليان مطلعان لشبكة الـ"سي إن إن" إن إسرائيل حصلت على صورة تظهر جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، في ما وصفاه بأنه دليل يؤكد مقتله في الغارات الجوية التي استهدفت إيران، السبت.

وأوضح أحد المصدرين أن الصورة وصلت إلى جهات رسمية إسرائيلية خلال الساعات الماضية، فيما أشار المصدر الثاني إلى أن بيانًا رسميًا بشأن العملية يجري إعداده، دون الكشف عن توقيت صدوره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح في وقت سابق مساء السبت بأن هناك “مؤشرات قوية” على أن خامنئي “لم يعد بيننا”، على حد تعبيره، في أعقاب سلسلة ضربات استهدفت مواقع داخل إيران.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في أعقاب غارات جوية استهدفت مواقع داخل البلاد، صباح السبت.

وأكدت وكالة "فارس" أن خامنئي قتل داخل مكتبه أثناء وجوده على رأس عمله، فيما نقلت عن مصادر مقربة من مكتبه أن الضربات أسفرت أيضًا عن مقتل ابنته وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.

وعقب الإعلان، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يومًا، مع تعطيل الدوائر الرسمية سبعة أيام. وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن “شهادة المرشد ستكون منطلقًا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم”، وفق تعبيره، بينما تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام، مؤكدًا أن الرد على الهجوم سيكون حاسما.

ومن ناحية أخرى توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد علي خامنئي، متعهدا بـ"عقاب صارم وموجع" بحق المسؤولين عن الهجوم. وفي بيان رسمي، اعتبر الحرس أن "الشهادة في سبيل الإسلام وإيران الكبرى علامة نصر واقتراب من الهدف"، مؤكدا أن مسيرة خامنئي "لن تتوقف باستشهاده، بل ستستمر بقوة وشموخ"، وأن الحادثة ستزيد من إصرار الإيرانيين على مواصلة ما وصفه بـ"الطريق النيّر".

ووصف البيان الهجوم بأنه "فعل إجرامي وإرهابي" يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية، ومؤكدًا أن "يد الانتقام لن تترك الجناة دون عقاب حاسم"، كما شدد الحرس على مواصلة "الدفاع عن الإرث" ومواجهة ما سماها المؤامرات الداخلية والخارجية، داعيًا مختلف فئات المجتمع إلى التكاتف والحضور في ساحات "الدفاع الوطني".