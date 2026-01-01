نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"

القدس المحتلة / سما /

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة مصوّرة باللغة الفارسية إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن إسرائيل ستواصل ضرب أهداف داخل إيران، داعيًا الإيرانيين إلى استغلال ما وصفه بـ"الفرصة التاريخية".

وقال نتنياهو في خطابه المسجل الذي بثه في ثاني أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران: "في الأيام المقبلة، سنضرب آلاف الأهداف التابعة لنظام الإرهاب"، مضيفًا: "سنخلق ظروفًا تتيح لأبناء إيران الشجعان التحرر من قيود الاستبداد".

وتابع مخاطبًا الإيرانيين: "مواطني إيران، لا تفوّتوا هذه الفرصة. إنها فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل"، مضيفًا: "لا تتنازلوا، لأن لحظتكم ستأتي قريبًا".

كما دعا إلى الاحتجاج الواسع، قائلًا: "هذه هي اللحظة التي عليكم فيها الخروج إلى الشوارع، الخروج بالملايين لإنهاء المهمة، لإسقاط نظام الإرهاب الذي جعل حياتكم لا تُطاق".

وأضاف: "معاناتكم وتضحياتكم لن تذهب سدى. المساعدة التي انتظرتموها قد وصلت"، وتابع: "الآن هو وقت الاتحاد لمهمة تاريخية".

وختم رسالته بالقول: "يا مواطني إيران، فرسًا وأكرادًا وأذريين وأهوازيين وبلوشًا — الآن هو الوقت لتوحيد قواكم لإسقاط النظام وضمان مستقبلكم".

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق تصعيد عسكري مستمر، بالتوازي مع توجيه رسائل مباشرة إلى الإيرانيين تحثهم على الاحتجاج واستغلال الضربات الأميركية الإسرائيلية لإضعاف النظام، في إطار ما تصفه إسرائيل بإعادة تشكيل المشهد داخل إيران.