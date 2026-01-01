  1. الرئيسية
بلدية تل أبيب: 40 مبنى متضرر وإجلاء 200 وإغلاق المطار

الأحد 01 مارس 2026 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية تل أبيب: 40 مبنى متضرر وإجلاء 200 وإغلاق المطار



القدس المحتلة / سما /

قُتلت عاملة في دار رعاية المسنين في الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية في تل أبيب، حيث أصاب صاروخ إيراني مبنىً قديماً بأكمله.

وأعلنت بلدية "تل أبيب-يافا" عن إجلاء أكثر من 200 من السكان من موقع الهجوم على المبنى ليلة أمس، حيث تم إيواؤهم في ثلاثة فنادق بالمنطقة.

وأضافت البلدية: "استقبلت البلدية السكان الذين تم إجلاؤهم وحصر الأضرار.

كما تبين أن 40 مبنى قد تضررت، منها مبنى واحد غير صالح للسكن، و29 مبنى لحقت بها أضرار مادية دون أضرار هيكلية كبيرة، و10 مبانٍ لحقت بها أضرار طفيفة.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الإيرانيين أطلقوا حتى الآن بضع مئات من الصواريخ على إسرائيل ودول المنطقة.

واضافت: "أيامٌ عصيبة تنتظرنا. نتعلم دروساً كل يوم، وفي الوقت الراهن، تبقى السياسة الدفاعية الصارمة سارية"، وفيما يتعلق بمطار بن غوريون، قال إن قيادة الجبهة الداخلية "تجري تقييمات مستمرة للوضع، وعلى أي حال، لن يُفتح المطار خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

