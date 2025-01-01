  1. الرئيسية
إيران تجدد قصفها على عدد من المناطق داخل إسرائيل

الأحد 01 مارس 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تجدد قصفها على عدد من المناطق داخل إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

جدّدت إيران، صباح اليوم الأحد، قصفها الصاروخي على عدد من المناطق داخل إسرائيل، في تصعيد جديد للمواجهة المستمرة بين الجانبين.

ونقلًا عن مصادر إسرائيلية، رُصد إطلاق خمس دفعات صاروخية إيرانية خلال أقل من ساعة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، ما أدى إلى دوي صافرات الإنذار بشكل متكرر في عدة مناطق.

وأعلنت إسرائيل، يوم أمس، مقتل امرأة وإصابة 121 شخصا، نتيجة القصف الإيراني.

وأفادت بلدية تل أبيب، بتضرر نحو 40 مبنى جراء القصف، إضافة إلى إجلاء ما يقارب 200 شخص من منازلهم إلى الفنادق.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران صباح يوم أمس، استهدفت منشآت، ووزارات، وقادة عسكريين، في العاصمة طهران، ومنطقة تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية، وأصفهان، وعدد من المحافظات الإيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في تجدد المواجهة بينهما بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في 13 حزيران 2025.

