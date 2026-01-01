  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في دورا قضاء الخليل

الأحد 01 مارس 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في دورا قضاء الخليل



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأحد، استشهاد الشاب محمد جهاد مسالمة، البالغ من العمر 25 عاماً، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها مساء أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل عقب خروج المصلين من صلاة التراويح، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في منطقة البطن، وصفت حالته بالحرجة قبل أن يعلن عن استشهاده في مستشفى الأهلي صباح اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، استشهد مساء أمس السبت، الشاب تامر إسماعيل قيسية، البالغ من العمر 19 عاما، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قرب يطا جنوب المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

إيران تعلن استهداف القواعد الأمريكية في كافة دول الخليج

خامنئي وبزشكيان في “مكان آمن”.. وتقارير إسرائيلية عن فشل اغتيالهما في الهجوم الاسرائيلي الامريكي

الكشف عن اتخاذ قرار الهجوم وتقاسم الأدوار بين واشنطن وتل أبيب خلال زيارة نتنياهو الأخيرة

حصيلة متزايدة.. استشهاد 51 طالبة في مدرسة إيرانية بغارة إسرائيلية أمريكية

الشرق الاوسط يشتعل.. الإمارات والكويت تتصديان لصواريخ والجيش الأردني يسقط صاروخين والإمارات تقرر إغلاق أجوائها..

نتنياهو: خامنئي لم يعد موجودا ..

أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...

الأخبار الرئيسية

قصف

الحرب على إيران: هجمات صاروخية على إسرائيل وقواعد أميركية بعد اغتيال خامنئي

التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني

وسائل إعلام إيرانية تعلن استشهاد ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الضربات الإسرائيلية والأميركية

ترامب يعلن رسميًا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...