استشهاد شاب برصاص الاحتلال في دورا قضاء الخليل

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأحد، استشهاد الشاب محمد جهاد مسالمة، البالغ من العمر 25 عاماً، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها مساء أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل عقب خروج المصلين من صلاة التراويح، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في منطقة البطن، وصفت حالته بالحرجة قبل أن يعلن عن استشهاده في مستشفى الأهلي صباح اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، استشهد مساء أمس السبت، الشاب تامر إسماعيل قيسية، البالغ من العمر 19 عاما، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قرب يطا جنوب المدينة.