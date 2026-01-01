  1. الرئيسية
الطقس: أجواء شديد البرودة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

الأحد 01 مارس 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية، ان يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر: التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطريةومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي الاحد والاثنين .

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

