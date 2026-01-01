التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني

طهران / وكالات /

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربات عسكرية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقال ترامب، في تصريحات له "هذه أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلادهم".

وأضاف "نسمع أن كثيرين من الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات أمنية وشرطية أخرى لم يعودوا يريدون القتال ويريدون الحصول على عفو منا".

وتابع "هذا ليس تحقيقا للعدالة لشعب إيران فحسب، بل لجميع الأميركيين العظماء، ولأولئك الأشخاص من العديد من البلدان في كل أنحاء العالم الذين قُتلوا أو تعرضوا لإصابات بالغة على يد خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء".