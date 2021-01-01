مصر تعلن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل وتتحدث عن إجراءات استباقية وبدائل جاهزة

القاهرة/ سما/

أعلنت مصر، مساء السبت، توقف إمدادات الغاز الواردة من شرق المتوسط (إسرائيل)، وذلك نتيجة الضربات العسكرية في المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات، مشددة على امتلاكها بدائل جاهزة واتخاذها إجراءات استباقية للتعامل مع المستجدات.

جاء ذلك في بيان لوزارة البترول المصرية عقب تقارير إعلامية نقلته وسائل إعلام محلية عن توقف إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل لمصر في ظل تواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران ورد الأخيرة بضربات انتقامية واسعة.

وتشير تقديرات غير رسمية أن كميات الغاز التي توقف ضخها تبلغ نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا من حقلي “تمار” و”ليفياثان” الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة في البيان ذاته، أنها “تتابع عن كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة ومانتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط”.

وقالت إنها “تطمئن المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز و قدرات بديلة جاهزة”.

وأضافت أنها “عملت من خلال الإجراءات الاستباقية علي مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين”.

ولفتت إلى “تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز”.

وأوضحت أن ذلك تم “بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج”.

وأكدت وزارة البترول المصرية، أن “ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ، بما يضمن الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوب”.

وأشارت الوزارة إلى “استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة علي مدار الساعة وإجراء عملية تقدير الموقف، ورصد المستجدات في هذا الشأن”.

والآونة الأخيرة، تعاقدت مصر على استئجار 5 سفن لتغويز الغاز المسال لضمان أمن الإمدادات، تعمل حاليا في ميناء العين السخنة بطاقة إجمالية تقارب ملياري قدم مكعبة يوميا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، قال وزير البترول المصري آنذاك كريم بدوي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للبلاد إن الوزارة تستهدف الوصول بإنتاج الغاز إلى 6 مليارات و400 مليون وحتى 6 مليارات و600 مليون قدم مكعب يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا باستثمارات كبرى من الشركات العالمية.

وأوضح أن إنتاج الغاز وصل من 6600 مليون قدم مكعب يوميًا في 2021 إلى 4700 في يونيو/حزيران 2024، ثم انخفض لأدنى مستوى عند 4020 مليون قدم مكعب، قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا ليصل إلى 4200 مليون قدم مكعب في سبتمبر/أيلول الماضي.