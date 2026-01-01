سرائيل تعلن اغتيال قادة سياسيين وعسكريين ...

  1. الرئيسية
الأحد 01 مارس 2026 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

 أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء السبت، أن إسرائيل اغتالت مجموعة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت ما وصفه بـ"قمة القيادة الأمنية للنظام الإيراني"، وذلك مع بدء الحرب على إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الضربات أسفرت عن اغتيال:

علي شمخاني، الذي وصفه البيان بأنه أمين "مجلس الدفاع" ومستشار أمني للمرشد الإيراني.

محمد باكبور، قائد الحرس الثوري، وقال الجيش إنه كان مسؤولًا عن تشغيل منظومات نيران إستراتيجية ضد إسرائيل ودعم تنظيمات مسلحة مدعومة من طهران.

صلاح أسدي، رئيس شعبة الاستخبارات في قيادة الطوارئ الإيرانية، والذي قيل إنه شارك في بلورة الإستراتيجية الإيرانية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.

محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني منذ عام 1989، والمسؤول عن التنسيق بين قيادات القوات المسلحة والمرشد.

عزيز نصير زاده، الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائدًا سابقًا لسلاح الجو الإيراني، واتهمه الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن برامج صواريخ بعيدة المدى ونقل وسائل قتالية إلى حلفاء طهران.

حسين جبل عامليان، رئيس منظمة "سيند"، المعنية بتطوير تقنيات عسكرية متقدمة.

رضا مظفري نيا، الرئيس السابق للمنظمة ذاتها، وقال البيان إنه عمل على تطوير قدرات نووية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت تتداول فيه تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من دون صدور تأكيد رسمي من طهران حتى الآن بشأن هذه المزاعم.

