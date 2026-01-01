  1. الرئيسية
أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...

السبت 28 فبراير 2026 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...



سما / وكالات /

استهدفت إيران تل أبيب، ليل السبت- الأحد برشقة صاروخية جديدة، مع استمرار الهجمات المتبادلة على وقع التصعيد.

وأعلنت نجمة داود الحمراء عن مقنل مستوطنة و إصابة 21  إسرائيليا بجروح، بينهم مصابتان بجروح خطيرة جدا، و3 بجروح خطيرة، و16 بجروح طفيفة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، سجّل دمار كبير في تل أبيب في منطقة مكتظة بفعل صاروخ إيراني مع إصابة عدد من المباني، وورود أنباء أيضاً عن سقوط أكثر من 10 إصابات.

وقالت القناة 14 إن إسرائيلياً أصيب بجروح خطيرة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على تل أبيب.

