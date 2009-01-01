اسرائيل : تم "القضاء" على خامنئي

القدس المحتلة/سما/

أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، وفق القناة 13 العبرية، اليوم السبت، أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد تم اغتياله ضمن الهجوم المفاجئ الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي بالتنسيق مع القوات الأمريكية ضمن عملية "زئير الأسد".

وذكر المسؤول أن خامنئي، الذي كان أبرز شخصية في محور المقاومة الشيعية منذ 1989، لقي حتفه عن عمر يناهز 86 عامًا، فيما تم العثور على جثته في موقع القصف ضمن ضربة الافتتاح التي استهدفت البنى التحتية للصواريخ والبرنامج النووي الإيراني، ما ترك النظام في فراغ قيادي في خضم صراع عسكري شامل.

وخامنئي، المولود في مشهد عام 1939، بدأ حياته السياسية كتلميذ بارز للخميني في مدينة قم، وسرعان ما أصبح أحد أبرز الأصوات المعارضة لحكم الشاه. بعد انتصار الثورة عام 1979، تولى مناصب مهمة شملت نائب وزير الدفاع وقائد حرس الثورة الإسلامية، وساهم في بناء شبكة مليشيات موالية لإيران في المنطقة، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن والجهاد الإسلامي في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن خامنئي كان خلف استراتيجية "تصدير الثورة"، وتعزيز برنامج الصواريخ النووية والباليستية، رغم العقوبات الاقتصادية الدولية التي أثرت على إيران، كما قمع خلال العقد الأخير الحركات الاحتجاجية الداخلية، بما فيها الحركة الخضراء عام 2009 واحتجاجات الحجاب عام 2022.

وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ العملية، فيما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات وصف فيها الهجوم بـ"المذهل" وقال إنه سيحقق الحرية للشعوب، في حين حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من التصعيد ودعا إلى وقف الهجمات قبل أي حوار.