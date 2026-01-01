وجودنا مهدد ..زامير: حملة مهمة ومصيرية وغير مسبوقة تنتظرنا

القدس المحتلة / سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل تواجه "معركة كبيرة، مصيرية وغير مسبوقة لتدمير قدرات نظام الإرهاب الإيراني"، مؤكدًا أن هذه القدرات تمثل "تهديدًا وجوديًا مستمرًا لأمن إسرائيل".

وجاءت تصريحاته عقب الهجوم على إيران وإطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.

وقال زامير إن "هذه معركة ستضمن وجودنا ومستقبلنا هنا، في أرض آبائنا، إلى أبد الدهور"، مشددًا على أن النظام الإيراني "لم يتخلَّ عن رؤيته لدفع البرنامج الهادف إلى تدمير إسرائيل".

وأضاف أن عملية "عام كلبي" أثبتت أن النظام الإيراني "قابل للإصابة"، موضحًا أنه "تم المساس باستقراره الداخلي، وإقامة تعاون تاريخي لأول مرة مع الجيش الأمريكي في عملية "مطرقة منتصف الليل"، حيث وجهت طائرات أمريكية ضربة مدمرة لمنشآت إيران النووية".

وأشار زامير إلى أن إيران تواصل دفع مشروعها النووي، وتسريع إعادة بناء منظومة إنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى "زعزعة الاستقرار الإقليمي عبر تسليح وتمويل جهات إرهابية". كما أكد أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي يهاجمون "مئات الأهداف في أنحاء إيران، مع خطر كبير وبالتنسيق مع الضربات الأمريكية".

وفي رسالة إلى الإسرائيليين، دعا زامير إلى عدم الاستهانة بالخصم، قائلًا: "لا يجوز لنا الاستخفاف بقدرة العدو على إلحاق الضرر بنا، وفي الفترة القريبة سنقف أمام اختبارات صعبة".

كما وجّه رسالة إلى جنود الجيش الإسرائيلي وقادته قال فيها: "دولة كاملة تقف خلفكم- حتى النصر".