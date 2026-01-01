طائرة مسيّرة إيرانية تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين

الكويت/ وكالات/

صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).

وأوضحت الهيئة في بيان أن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

وذكرت أن أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية تتواصل حالياً وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت الهيئة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.

وفي وقت سابق، ألغت الكويت جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني، عبد الله الراجحي، في تصريح اليوم ، إنه "نظراً للأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، فقد تقرر وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من دولة الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر".