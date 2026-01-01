خامنئي وبزشكيان في “مكان آمن”.. وتقارير إسرائيلية عن فشل اغتيالهما في الهجوم الاسرائيلي الامريكي

سما / وكالات /

قال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز”، السبت، إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي لم يعد موجودا في طهران، وقد جرى نقله إلى “مكان آمن”، وذلك عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوم استباقي ضد إيران.

وجاءت هذه التطورات مع توارد أنباء عن وقوع عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية، في وقت أعلن فيه الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة، وفرضت حالة “طوارئ خاصة وفورية” في جميع أنحاء البلاد.

وقالت هيئة البث العبرية، السبت، إنه لا تأكيد رسمي في إسرائيل بشأن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشرت صورا لأقمار صناعية، قالت إنها لمنطقة مقر إقامة خامنئي في العاصمة طهران، حيث تظهر دمارا واسعا.

وبحسب “نيويورك تايمز”، تظهر الصور مباني منهارة في المجمع الذي يستخدم عادة كمقر إقامة خامنئي، واستضافة مسؤولين كبار.

وتعليقا على تلك الصور، قالت هيئة البث الرسمية، إنه “لا تأكيد في إسرائيل حتى الآن على اغتيال خامنئي”.

وفي وقت سابق السبت، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله، إن خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بين أهداف الهجمات الإسرائيلية.

فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، إن هناك تقديرات في إسرائيل، بشأن بنجاح عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد اغتيال القائد السابق حسين سلامي، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران في يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنها “لا تستبعد استهداف خامنئي” في الهجوم الجديد، مشيرة إلى تنفيذ “عدة عمليات اغتيال” داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة لاغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى قصف مبنى وزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران.

وفي وقت لاحق، أشارت تقديرات إسرائيلية إلى فشل عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني خامنئي والرئيس الإيراني.

ميدانيا، أفاد صحفيو وكالة “فرانس برس” أنهم شاهدوا عمودين كثيفين من الدخان يتصاعدان صباح السبت من حيّين مختلفين في طهران، عقب سماع هدير لم يُعرف مصدره حتى الآن.

بدورها، ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية أن أحد عمودي الدخان يتصاعد من محيط حي باستور، حيث يقع مقر المرشد الأعلى ومقر الرئاسة في وسط العاصمة.

و أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، أن “إسرائيل شنت ضربة استباقية ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة ضدها”.

وأضاف كاتس: “نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة على إسرائيل في المستقبل القريب”، وفق تعبيره.