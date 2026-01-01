حصيلة متزايدة.. استشهاد 51 طالبة في مدرسة إيرانية بغارة إسرائيلية أمريكية

سما / وكالات /

ارتفع عدد الشهداء في مدرسة ابتدائية للبنات بمحافظة هرمزغان، جنوبي إيران، جراء غارة جوية إسرائيلية أمريكية، إلى 51 طالبة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن مدرسة “الشجرة الطيبة” للبنات الواقعة في منطقة ميناب، تعرضت في وقت سابق من اليوم لغارة أمريكية إسرائيلية.

ونقل عن قائمقام ميناب محمد رادمهر قوله إن المدرسة تعرضت لاستهداف مباشر، ما أدى إلى استشهاد 51 طالبة حتى الآن.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية لضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة تفيد باستشهاد 41 طالبة.

كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا وجه فيه المواطنين الإيرانيين إلى مغادرة طهران وبعض المدن الأخرى “قدر الإمكان”، ولم يحدد البيان تلك المدن.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد مدني جراء هجوم إيراني استهدف أبوظبي في وقت سابق من السبت، في وقت تشن فيه إيران سلسلة ضربات في أنحاء الخليج ردا على غارات إسرائيلية أميركية عليها.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان “تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية”.

كما نددت قطر السبت بالهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف أراضيها ووصفته بأنه “انتهاك صارخ”.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن “إدانتها الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية” واعتبرته “انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية”.

وأضاف البيان إن قطر “تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء”.

كما أدانت السعودية السبت الهجمات الإيرانية على كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، في أعقاب سلسلة من الضربات في المنطقة تلت الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان “تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه استهدف الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، وذلك بعدما أفادت الدولة الخليجية بتعرض القاعدة الأميركية لهجوم صاروخي، وفقا لبيان نشرته وسائل إعلام محلية.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني، نقلته وكالة تسنيم للأنباء “أصابت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين، وقواعد أميركية أخرى في قطر والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن مراكز عسكرية وأمنية في قلب الأراضي المحتلة، بضربات قوية”.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه نشر فرق البحث وطواقم الإسعاف في عدة مواقع عبر البلاد بعد تلقي تقارير عن سقوط صواريخ أطلقتها إيران.

وأكد الجيش في بيان “فرق البحث وطواقم الإسعاف تعمل في عدة مواقع عبر البلاد حيث تم تلقي تقارير عن سقوط صواريخ، يُطلب من الجمهور متابعة تعليمات الجبهة الداخلية”.

إلى ذلك تفرض إسرائيل حالة شديدة من التعتيم حول كل ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الصواريخ التي أطلقتها إيران، بما في ذلك عدد الصواريخ التي سقطت وأماكن سقوطها، وفق إعلام عبري.

وأعلنت إسرائيل صباح السبت، شن عدوان مشترك مع الولايات المتحدة على إيران استهدف مواقع عسكرية وأخرى تابعة للنظام وفق بيانات رسمية وإعلام عبري.

وردا على ذلك أطلقت إيران ما لا يقل عن 5 رشقات صاروخية، أسفرت وفق ما تم الإفصاح عنه عن أضرار كبيرة في مبنيين أحدهما في بلدة طيرة الكرمل بمنطقة حيفا (شمال)، والآخر في عسقلان.

وأسفر الهجوم في طيرة الكرمل عن إصابة شخص، قالت القناة 12 العبرية، إن جروحه طفيفة.

وفي بيانات منفصلة للجيش الإسرائيلي، حث المواطنين على تجنب نشر مواقع سقوط الصواريخ أو فيديوهات توثقها.

وقال الجيش في بيان: “نعود ونؤكد على عدم نشر أو مشاركة أماكن أو فيديوهات من مواقع جرى استهدافها”.

وأضاف: “العدو يراقب تلك الفيديوهات، من أجل تحسين قدراته على الاستهداف”.

ومع ذلك اعترف الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، بسقوط صواريخ إيرانية في عدة مواقع بالبلاد.

وقال الجيش ضمن بيانه المذكور: “تعمل فرق الإنقاذ في عدة مناطق في أنحاء البلاد حيث وردت بلاغات عن حالات سقوط. يُرجى تجنب التجمعات في هذه المناطق”.

وفي إطار عملية التعتيم الممنهج، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إنه “تقرر عدم تحديث أعداد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل وما تم اعتراضه منها حتى لا يتم الكشف عن معلومات حاسمة للعدو”.

وخلال العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، كانت إسرائيل تذكر بالأرقام عدد الصواريخ التي تطلقها إيران في كل رشقة، وعدد ما تم اعتراضه منها، كما كان الإعلام العبري يتحدث عن الخسائر دون قيود.

كما وحذّرت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران السبت من أنها ستشنّ “قريبا” هجمات على قواعد أميركية، وذلك بعد غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية عراقية تتمركز فيها.

وقالت قيادة عمليات كتائب حزب الله العراقية “سنبدأ قريبا بمهاجمة القواعد الأمريكية ردا على اعتدائهم”.

وقضى مقاتلان على الأقل السبت في هجوم جوي استهدف قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا باسم جرف النصر، في جنوب العراق

وتشهد إيران تزايدا في انقطاعات الإنترنت تزامنا مع الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، التي بدأت صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد إيران.

وتم حجب موقع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عقب هجوم إلكتروني.

وقالت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي، إن الهجوم على إيران موجّه ضد أهداف تابعة للنظام ومواقع عسكرية وجميع كبار قادة النظام هم هدف.

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، السبت، إن بلاده سترد على الهجوم الإسرائيلي.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة “إكس” الأمريكية، في أول تعليق رسمي إيراني على الضربات الإسرائيلية التي طالت البلاد صباح اليوم.

وأضاف عزيزي أن إيران كانت قد حذرت سابقا من شن ضربات عليها، مردفا: “أنتم من بدأتم الحرب لكن إنهاءها لن يكون بأيديكم”.

وأعلنت إيران السبت إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بعد سماع دوي انفجارات شديدة في العاصمة طهران، على ما أفاد مسؤول في الطيران المدني.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني مجيد أخوان إن “المجال الجوي للبلاد مغلق تماما حتى إشعار آخر”، وفق ما أوردت وكالة تسنيم.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، إغلاق المجال الجوي في البلاد على خلفية العدوان الإسرائيلي على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي، قوله إن “الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي”.

وأضاف أنه “سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران”.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد السبت أن جميع القوى في إسرائيل تقف “صفا واحدا” بعد بدء الهجوم على إيران.

وكتب لابيد عبر منصة إكس “في مثل هذه اللحظات، نقف صفا واحدا، وننتصر معا. لا يوجد ائتلاف ولا معارضة، شعب واحد وجيش واحد، ونحن جميعا ندعمهم”.