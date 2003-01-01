جنبلاط يحذر من أن الحرب على إيران ستكون “طويلة ذات عواقب لا يمكن تصورها”

بيروت/ وكالات/

حذر الزعيم الدرزي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وليد جنبلاط، السبت، من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستكون “طويلة ذات عواقب لا يمكن تصورها”.

وأعرب عن أمله في ألا يمنح “حزب الله” إسرائيل “ذريعة لمهاجمة لبنان”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جنبلاط مع صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية، تزامنا مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل ضد إيران، وردّ طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

وقال جنبلاط إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “أرادا الحرب منذ البداية”.

واعتبر أن “جولات التفاوض التي جرت في عُمان ثم جنيف لم تكن سوى واجهة شكلية، بشروط غير مقبولة (بالنسبة لإيران)”.

وأشار إلى أن المباحثات الأخيرة بين واشنطن وطهران اقتصرت على الملف النووي، في ظل رفض إيران مناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية أو دعمها لفصائل مسلحة في المنطقة، خلافا للرغبة الأمريكية والإسرائيلية.

واتهم جنبلاط الولايات المتحدة باستخدام “ذريعة كاذبة” لشن هجومها، قائلا إن الحديث عن قدرة إيران على ضرب الأراضي الأمريكية بصواريخ جديدة “يذكرنا بذريعة صواريخ صدام حسين (الرئيس العراقي الأسبق) الوهمية التي أدت إلى الحرب على العراق عام 2003”.

وأضاف: “لن تكون نزهة، بل حربا طويلة في كل مكان، بعواقب لا يمكن تصورها”.

وعن لبنان، دعا جنبلاط إلى “تعزيز الوحدة الوطنية والتوقف عن الخطابات الكبيرة والتحليلات التي تتجاوز قدرتنا على الفعل” معتبرا أن “كل شيء أصبح ثانويا الآن، حتى مسألة نزع سلاح حزب الله”.

وتابع: “فلنأمل ألا يمنح (حزب الله) إسرائيل ذريعة لمهاجمة لبنان”، مؤكدا أن “الوحدة الوطنية وحدها يمكن أن تحمينا”.

وأواخر يناير / كانون الثاني الماضي، علق الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم على التهديدات باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، بالقول إن “أي تهديد من هذا النوع (..) لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي فإن الحزب معنيّ باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تهديد باغتيال خامنئي”.

لكن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال الثلاثاء، على حسابه بمنصة “إكس”، إن بلاده تلقت تحذيرات بأنه في حال مشاركة حزب الله في الحرب الأمريكية الإيرانية، فإن ذلك “قد يدفع إسرائيل لضرب البنية التحتية” للبنان.

في السياق ذاته، شدد جنبلاط، خلال المقابلة، على ضرورة إظهار “أقصى درجات التماسك”.

وقال “نمر بأوقات صعبة. يجب التحلي بالتواضع أمام هذه الحرب الرهيبة التي تتحدى كل فهم. لكن ماذا يمكن أن يفعل المرء عندما يكون بعض القادة مغامرين؟ عندها يجب توقع كل شيء”.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.