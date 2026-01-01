الاقتصاد: المخزون التمويني يكفي لـ6 شهور وندعو لعدم التهافت على شراء السلع

رام الله/سما/

دعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة إن المخزون السلعي من المواد الأساسية متوفر وبكميات كافية، ويغطي احتياجات السوق المحلي لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن التهافت على شراء السلع يتسبب في إرباك السوق وخلق طلب غير ضروري، داعيةً إلى عدم تداول أو تصديق الشائعات التي من شأنها التأثير على استقرار السوق.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالأسواق عبر خط الشكاوى المباشر 129 أو من خلال منصة «بهمنا» الإلكترونية.