الشرق الاوسط يشتعل.. الإمارات والكويت تتصديان لصواريخ والجيش الأردني يسقط صاروخين والإمارات تقرر إغلاق أجوائها..

سما / وكالات /

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت أنها اعترضت صواريخ إيرانية وشدّدت على حقها في الرد على الهجوم، فيما أعلنت الكويت أيضا تعاملها مع صواريخ في مجالها الجوي.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان بـ”تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ”.

ودانت الإمارات الهجوم الإيراني عليها ووصفته بـ”انتهاك صارخ للسيادة”، مؤكدة أنها تحتفظ “بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها”.

هذا وأعلن الجيش الأردني في بيان السبت ان دفاعاته الجوية أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله انه “تم اليوم السبت إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية”، مؤكدا أنه “جرى التصدي لها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية”.

وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق السبت أن سلاح الجو التابع له يقوم بتنفيذ طلعات جوية لـ “حماية سماء المملكة وصون سيادتها” بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال البيان ان “الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية”، مؤكدا أن قواته “تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار”.

أفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع دوي صفارات الانذار في العاصمة الأردنية.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان أن “دلالات الصفارات ستكون على النحو التالي: ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد. عند سماع الصفارات الثلاث، يُنصح بالبقاء في مكان التواجد وعدم التحرك، وفي حال التواجد خارج المنزل يجب الاحتماء بأقرب مبنى لحين انتهاء التهديد”.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني بالإمارات، السبت، عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كـ”إجراء احترازي استثنائي”، مع مواصلة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ورد الأخيرة.

وأعلنت الهيئة عن “إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة”، وفق وكالة “وام” الرسمية.

وأكدت على أن هذا القرار “جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محلياً ودوليا”.

وشددت الهيئة على أن “سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى”.

وأوضحت أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها.

كما جددت دعوتها للمسافرين إلى “التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات”.

وأكدت على أنه “سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية”.

وشددت الهيئة على أن “سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل على رأس أولوياتها”.

وأكدت التزامها بـ”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة”، داعية إلى “استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط”.

هذا وتوعد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، السبت، باستهداف أي قاعدة عسكرية تقدم المساعدة للولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شكارجي قوله إنهم سيلقنون إسرائيل والولايات المتحدة “درسا لم يشهدا مثله في تاريخهما”.

وأضاف: “أي قاعدة تساعد الولايات المتحدة أو إسرائيل ستصبح هدفا لإيران”.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما توعدت إيران “برد قاس” على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، كما قصفت قواعد عسكرية أمريكية في دول خليجية.