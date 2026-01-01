كرة السلة تعود لملاعب قطاع غزة من بوابة مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة / سما/

عادت الروح من جديد إلى ملاعب كرة السلة في قطاع غزة، بعد فترة توقف قسري استمرت لنحو ثلاث سنوات نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها القطاع. واحتضنت ملاعب مخيم المغازي وسط القطاع بطولة رياضية منظمة برعاية البلدية، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً أعاد الدفء إلى المدرجات التي غاب عنها المشجعون طويلاً، في مشهد تجاوز الأبعاد الرياضية ليعكس إرادة التمسك بالحياة.

واعتبر المشاركون في البطولة أن هذا النشاط يمثل كسرًا لحالة الجمود التي خيمت على القطاع الرياضي لسنوات، حيث بعثت المنافسات برسائل أمل للرياضيين والجمهور على حد سواء. وأكدت مصادر ميدانية أن التنظيم جاء ليثبت قدرة غزة على النهوض مجدداً واستعادة دورها المجتمعي والرياضي، رغم التحديات الجسيمة والدمار الذي طال البنية التحتية في مختلف المناطق.

من جانبه، عبر اللاعب إسماعيل حمد عن رمزية هذا الحدث، معتبراً أن عودة المنافسات هي بمثابة تهنئة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بعودة الحياة للملاعب، وخص بالذكر نادي خدمات المغازي العريق. ووجه حمد دعوة للمؤسسات المعنية بضرورة توفير الدعم اللازم لتمكين كافة الأندية من استئناف نشاطها، مؤكداً أن الرياضة تمثل جسراً نحو الاستقرار والسلم المجتمعي وبداية لمرحلة جديدة من العطاء.

وفي سياق متصل، شدد اللاعب أسامة الصباح على أن العودة للملاعب في ظل الظروف القاسية هي رسالة جوهرية لمواجهة التهميش الذي عانى منه الرياضيون. وأشار الصباح إلى أن الهدف يتجاوز مجرد اللعب، بل يمتد لبناء أجيال رياضية صاعدة قادرة على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وصولاً إلى رفع علم فلسطين في كافة المحافل الرياضية العربية والدولية مستقبلاً.

بدوره، أكد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري أن رعاية هذا النشاط تأتي ضمن رؤية واضحة بأن غزة لن تنكسر وستواصل إعادة بناء مؤسساتها كافة، بما فيها الصروح الرياضية. وأوضح الغمري أن حالة الفرح التي ظهرت على وجوه الجماهير تعكس احتياجاً مجتمعياً ماساً لعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة وأن البطولة تزامنت مع أجواء شهر رمضان، لتؤكد أن الرياضة في فلسطين هي فعل صمود وهوية.