  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب : ندرس خيار “السيطرة السلمية” على كوبا

الجمعة 27 فبراير 2026 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : ندرس خيار “السيطرة السلمية” على كوبا



سما / وكالات /

 أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ينظر في “السيطرة في شكل سلمي” على كوبا من دون أن يوضح تفاصيل عملية مماثلة، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة الشيوعية.
وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس إن “الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة كما تعلمون”.
واضاف “ليس لديهم مال، ليس لديهم شيء راهنا، لكنهم يتحدثون إلينا وقد نرى سيطرة على كوبا في شكل سلمي”.
واعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاربعاء أنه ينبغي أن تشهد كوبا “تغييرا جذريا”، وذلك بعيد تخفيف واشنطن لدواع انسانية قيودها على تصدير النفط الى الجزيرة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.
وتفرض الولايات المتحدة منذ كانون الثاني/يناير حظرا على كوبا في مجال الطاقة، معتبرة أن الجزيرة الشيوعية التي تبعد فقط 150 كلم من سواحل فلوريدا تشكل “تهديدا” للأمن القومي الأميركي.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” أن مسؤولين اميركيين مقربين من روبيو التقوا الاربعاء راوول رودريغيز كاسترو، حفيد الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو.
ولا يتولى راوول رودريغيز كاسترو أي مسؤولية رسمية في الحكومة الكوبية، لكنه يعتبر شخصية نافذة في الجزيرة.
وذكر موقع أكسيوس الاسبوع الفائت أن ماركو روبيو المتحدر من عائلة كوبية الاصل تواصل مع راوول رودريغيز كاسترو.

الأكثر قراءة اليوم

الهجرة العكسية إلى الخارج تُثير الرعب والقلق داخل إسرائيل.. أرقام صادمة وتحذيرات من الأخطر القادم على “تل أبيب”

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال حواجز أمنية للشرطة في قطاع غزة

مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

أمريكا تفتتح تمثيل قنصلي في مستوطنات بيت لحم وسط رفض فلسطيني

الأخبار الرئيسية

تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار شن الهجوم على إيران والأحد هو الموعد ..

ترامب: لا أرغب في استخدام القوة ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ضرورياً

تاكر كارلسون الأكثر قُربًا وتأثيرًا على ترامب: “نتنياهو شرير ومُدمِّر وسيحرق المسجد الأقصى لإشعال حربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ

فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..

3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة