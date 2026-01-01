ترامب : ندرس خيار “السيطرة السلمية” على كوبا

سما / وكالات /

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ينظر في “السيطرة في شكل سلمي” على كوبا من دون أن يوضح تفاصيل عملية مماثلة، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة الشيوعية.

وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس إن “الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة كما تعلمون”.

واضاف “ليس لديهم مال، ليس لديهم شيء راهنا، لكنهم يتحدثون إلينا وقد نرى سيطرة على كوبا في شكل سلمي”.

واعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاربعاء أنه ينبغي أن تشهد كوبا “تغييرا جذريا”، وذلك بعيد تخفيف واشنطن لدواع انسانية قيودها على تصدير النفط الى الجزيرة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وتفرض الولايات المتحدة منذ كانون الثاني/يناير حظرا على كوبا في مجال الطاقة، معتبرة أن الجزيرة الشيوعية التي تبعد فقط 150 كلم من سواحل فلوريدا تشكل “تهديدا” للأمن القومي الأميركي.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” أن مسؤولين اميركيين مقربين من روبيو التقوا الاربعاء راوول رودريغيز كاسترو، حفيد الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو.

ولا يتولى راوول رودريغيز كاسترو أي مسؤولية رسمية في الحكومة الكوبية، لكنه يعتبر شخصية نافذة في الجزيرة.

وذكر موقع أكسيوس الاسبوع الفائت أن ماركو روبيو المتحدر من عائلة كوبية الاصل تواصل مع راوول رودريغيز كاسترو.