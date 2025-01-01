  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار شن الهجوم على إيران والأحد هو الموعد ..

الجمعة 27 فبراير 2026 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار شن الهجوم على إيران والأحد هو الموعد ..



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث العبرية، مساء الجمعة، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري ضد إيران.
وأضافت الهيئة الرسمية، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترامب يقترب من اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن من بين المؤشرات إجلاء دبلوماسيين أمريكيين غير أساسيين من إسرائيل، ودعوات أصدرتها دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا لمواطنيها بعدم التوجه إلى إسرائيل.
الهيئة، أفادت بأن إسرائيل تتوقع إبلاغها مسبقًا بأي قرار أمريكي بهذا الشأن، وأن الموعد الأول الذي حدده ترامب هو يوم الأحد المقبل، في وقت تستمر فيه اتصالات دبلوماسية لمحاولة منع التصعيد.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي عزز حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي، وشدد إجراءات الطوارئ في الجبهة الداخلية، بما في ذلك تدريبات للسلطات المحلية والاستعداد لسيناريوهات إطلاق صواريخ.

هيئة البث، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن إسرائيل مستعدة للتحرك “بقوة” في حال تعرضت لهجوم مباشر من إيران أو من وكلائها في المنطقة، بينما وصف مسؤولون أمنيون الوضع الإقليمي بأنه “على حد السكين”.
وطيلة أشهر، لعبت إسرائيل دورا تحريضيا لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة إيران، ليس فقط لوقف برنامجها النووي، بل أيضا لإضعاف ذراعها الصاروخية.
والخميس، احتضنت مدينة جنيف السويسرية جولة ثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية.
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات بجنيف في 18 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن استضافت عُمان الجولة الأولى في 6 فبراير، عقب توقف المحادثات على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/حزيران 2025.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.
وفي إطار ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.
وترى إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

الأكثر قراءة اليوم

الهجرة العكسية إلى الخارج تُثير الرعب والقلق داخل إسرائيل.. أرقام صادمة وتحذيرات من الأخطر القادم على “تل أبيب”

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال حواجز أمنية للشرطة في قطاع غزة

مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

أمريكا تفتتح تمثيل قنصلي في مستوطنات بيت لحم وسط رفض فلسطيني

الأخبار الرئيسية

ترامب: لا أرغب في استخدام القوة ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ضرورياً

تاكر كارلسون الأكثر قُربًا وتأثيرًا على ترامب: “نتنياهو شرير ومُدمِّر وسيحرق المسجد الأقصى لإشعال حربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ

فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..

3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية