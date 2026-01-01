ترامب: لا أرغب في استخدام القوة ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ضرورياً

القدس المحتلة/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن التعامل مع إيران، معربا عن استيائه من "أسلوب تفاوض" الجانب الإيراني.

وشدد ترامب مجددا على أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية"، مؤكدا رغبته في "عقد اتفاق مع إيران"، لكنه أبدى عدم رضاه عن سير المفاوضات الحالية.

وأضاف: "من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع إيران يوم الجمعة"، في إشارة إلى استمرار القنوات الدبلوماسية رغم التوتر.

وفيما يخص استخدام القوة العسكرية ضد إيران، قال ترامب: "لا أرغب في ذلك، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا".

كما أشار إلى إمكانية حدوث "تغيير في النظام" الإيراني، مضيفا أنه "قد يحدث وقد لا يحدث"، في تصريحات تعكس حالة من الترقب الحذر للمرحلة المقبلة.

وسبق أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مجموعة محدودة من الخيارات العسكرية بشأن إيران، بعد أن تم نقل العديد من القوات والسفن إلى منطقة البحر الكاريبي.