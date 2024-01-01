  1. الرئيسية
غالانت: الأسابيع المقبلة ستحدد شكل الشرق الأوسط للعقود المقبلة

الجمعة 27 فبراير 2026 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: الأسابيع المقبلة ستحدد شكل الشرق الأوسط للعقود المقبلة



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بأن الأسابيع المقبلة ستحدد شكل الشرق الأوسط للعقود المقبلة، في إشارة إلى ما عده لحظة مفصلية تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والسياسية.

 

ويأتي تصريح غالانت في وقت تتسارع فيه مؤشرات إعادة تموضع إقليمي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو، التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تصور لتشكيل منظومة تحالفات جديدة حول الشرق الأوسط وداخله، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تشمل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى إسرائيل.

وتتزامن هذه الأجواء مع ارتفاع منسوب القلق في المنطقة حيال مسار التوتر مع إيران، وسط تقارير عن مخاوف داخلية إيرانية من تصعيد محتمل، مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي قبيل جولة مفاوضات حساسة حول الملف النووي.

وكان غالانت قد صعّد في مواقف حديثة له لهجة انتقاده لإيران، معتبرا أن أي اتفاق نووي مستقبلي "لا يمكن أن يصمد" من دون "إضعاف" قدرات طهران العسكرية والنووية، في رؤية تعكس تشددا في التعامل مع الملف الإيراني.

ويُنظر إلى تصريحات غالانت، الذي أُقيل من منصبه كوزير للدفاع في أواخر 2024، على أنها محاولة للتأثير في النقاش الإسرائيلي الداخلي حول اتجاهات الحرب والردع وترتيبات اليوم التالي، فيما تزداد الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي بشأن إدارة الملفات الإقليمية الثقيلة.

