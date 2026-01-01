الداخلية المصرية تكشف تفاصيل حادث سيارة تحمل علم إسرائيل في كرداسة

القدس المحتلة/سما/

قالت أسرة المتهم بوضع علم إسرائيل على سياراته ومشاجرته مع أهالي منطقة كرداسة، إن نجلهم يعانى من مرض نفسى منذ سنوات عدة ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدموا لجهات التحقيق أوراقًا وشهادات طبية تفيد ذلك.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادث بعد رصدها مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن اصطدام سيارة ملاكي ملصق عليها علم إحدى الدول (إسرائيل)، بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة.

وذكرت الداخلية أنه بفحص الواقعة، تبين أن مركز شرطة كرداسة بالجيزة تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، وأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري لاعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به.

وأضاف البلاغ أنه لدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة تعدوا عليه بالضرب، وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها.

- أين لصق متهم كرداسة علم إسرائيل على سيارته؟

وتوصلت التحريات إلى أن قائد السيارة تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه فطبعت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفا منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم اتزانه النفسي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- تحقيقات النيابة في واقعة كرداسة

وبدأت نيابة مركز إمبابة وكرداسة فى الجيزة، التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات رجال المباحث، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المحال التجارية لتفريغها وتحديد المسئوليات حول بدء المشاجرة، ولحظة وقوع عملية الدهس، كما استدعت النيابة عدد من شهود العيان الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وشكلت النيابة لجنة لفحص السيارة المتسببة في الحادث والتلفيات الموجودة بها، فضلًا عن التلفيات التي لحقت بالسيارات الأخرى، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين في الحادث تمهيدًا لسماع أقوالهم.

- من المتهم بلصق علم إسرائيل؟

توصلت التحريات الأولية إلى أن المتهم هو أحمد عادل ويعمل مهندسًا زراعيًا، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يمر بالمنطقة حين وقعت المشاجرة التي انتهت بوقوع المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى القصر العيني والهرم، بالإضافة إلى حدوث تلفيات لسيارات ملاكي ودراجتين ناريتين.

وتابعت التحريات أن البداية كانت بنشوب مشادة كلامية بين المتهم وملاك محل ملابس وعدد من الأهالي، إثر رفضهم تركه لسيارته أمام المحلات والاعتراض على ملصق "علم إسرائيل" أثناء تواجده داخل أحد محلات العصائر، وتحولت المشادة إلى تراشق بالألفاظ قبل أن يهرب الشاب المتهم مستقلاً سيارته ذات الملصق، الذي أثار حفيظة الأهالي.