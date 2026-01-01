  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة الدولية من العمل في غزة

الجمعة 27 فبراير 2026 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة الدولية من العمل في غزة



القدس المحتلة/سما/

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم نُشر  يوم الجمعة، تجميد قرار حكومي بحظر 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

وقالت المحكمة في ردها على التماس تقدمت به المنظمات المعنية: "من دون اتخاذ أي موقف في جوهر القضية، يُصدر أمر احترازي مؤقت".

وكانت المنظمات، ومن بينها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، قد تقدمت بالتماس لإلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية الذي سحب صفتها القانونية داخل إسرائيل، ما أدى إلى حظر نشاطها.

تهم سياسية

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت سحب الوضع القانوني ل37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، استناداً إلى اتهامات تتعلق بمواقف سياسية وانتقادات علنية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويستند القرار إلى تعديلات قانونية أُقرت في السنوات الأخيرة تمنح الحكومة صلاحيات أوسع في إلغاء تصاريح منظمات أجنبية إذا اعتُبر أنها "تعمل ضد مصالح الدولة" أو تدعم حملات قانونية أو سياسية ضدها.

وأكدت المنظمات المتضررة ومن بينها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"  أن أنشطتها إنسانية بحتة، وتشمل الرعاية الطبية الطارئة، الدعم النفسي، توزيع الغذاء، والمياه والصرف الصحي، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وتعد المحكمة العليا في إسرائيل الجهة القضائية العليا المخولة بمراجعة قرارات الحكومة، وغالباً ما تصدر أوامر احترازية مؤقتة في القضايا ذات الطابع الدستوري أو التي تمس الحقوق الأساسية إلى حين البت النهائي فيها.

الأكثر قراءة اليوم

الهجرة العكسية إلى الخارج تُثير الرعب والقلق داخل إسرائيل.. أرقام صادمة وتحذيرات من الأخطر القادم على “تل أبيب”

مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..

شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال حواجز أمنية للشرطة في قطاع غزة

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

أمريكا تفتتح تمثيل قنصلي في مستوطنات بيت لحم وسط رفض فلسطيني

الأخبار الرئيسية

فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..

3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

IMG_3817

إيران تحذر الإدارة الأمريكية من “سوء التقدير” وتتوعد برد حاسم على أي استفزاز: تصريحات ترامب واهية وتفاخر فارغ

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”