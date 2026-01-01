  1. الرئيسية
فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..

الجمعة 27 فبراير 2026 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..



القدس المحتلة/سما/

قالت منصات إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن عددًا من المدن الرئيسة في إسرائيل قررت فتح الملاجئ بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد يوم من جولة مفاوضات في جنيف.

وذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا" الإسرائيلية إن بلدية تل أبيب وبئر السبع ورعنانا أمرت بفتح الملاجئ.

وأشارت المنصة ذاتها إلى أن توجيهات صدرت لوسائل الإعلام الرسمية، تتضمن تدابير طارئة، في ظل الاستعدادات لهجوم أمريكي على إيران، تقدر إسرائيل أنها ستتعرض خلاله لهجوم واسع.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فإن نحو 20 طائرة أمريكية تزوّد بالوقود وصلت إلى إسرائيل، لتضاف لقائمة طويلة من الطائرات الأمريكية التي هبطت في إسرائيل أخيرًا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "وصلت 11 طائرة أمريكية من طراز إف- 22 إلى قاعدة عوفدا التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اليومين الماضيين".

وكانت وسائل إعلام عبرية لفتت، مساء الخميس، إلى أن تل أبيب تستعد لسيناريو انهيار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، في ظل فجوة كبيرة بين ما يقدمه الجانبان من مواقف.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "إسرائيل تستعد لانهيار مفاوضات جنيف، وتُقدّر أنه من غير الممكن تضييق هذه الفجوات، وأن المطالب الأمريكية ستجعل من الصعب على ترامب التوصل إلى حل وسط".

