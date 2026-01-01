  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة

الجمعة 27 فبراير 2026 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة



غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في سلسلة خروقات إسرائيلية اليوم الجمعة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتقى شهيد وثلاث إصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بمدرسة إيواء مصطفى حافظ بجوار مشفى ناصر غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل شهيد لمستشفى الشفاء بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان المواطن حسام حسن أبو خوصة (43 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة أصيب سيدة بالرأس إثر طلقة نارية بالقرب من دولة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

الهجرة العكسية إلى الخارج تُثير الرعب والقلق داخل إسرائيل.. أرقام صادمة وتحذيرات من الأخطر القادم على “تل أبيب”

مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..

شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال حواجز أمنية للشرطة في قطاع غزة

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

كلينتون تقدم إفادتها حول فضحية “إبستين” : أنكرت التهم وطالبت بمثول ترامب أمام لجنة التحقيق

صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

الأخبار الرئيسية

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

IMG_3817

إيران تحذر الإدارة الأمريكية من “سوء التقدير” وتتوعد برد حاسم على أي استفزاز: تصريحات ترامب واهية وتفاخر فارغ

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

الهجرة العكسية إلى الخارج تُثير الرعب والقلق داخل إسرائيل.. أرقام صادمة وتحذيرات من الأخطر القادم على “تل أبيب”

مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..