3 شهداء وإصابات في سلسلة خروقات إسرائيلية بقطاع غزة

غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في سلسلة خروقات إسرائيلية اليوم الجمعة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتقى شهيد وثلاث إصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بمدرسة إيواء مصطفى حافظ بجوار مشفى ناصر غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل شهيد لمستشفى الشفاء بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان المواطن حسام حسن أبو خوصة (43 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة أصيب سيدة بالرأس إثر طلقة نارية بالقرب من دولة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.