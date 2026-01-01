صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

غزة /سما/

عقد اجتماع بين وفد من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، وبين نائب رئيس مجلس السلام الدولي نيكولاي ميلادينوف ومسؤول المخابرات المصري حسن رشاد.

وخلال الاجتماع، تقول صحيفة الأخبار اللبنانية تم عرض تقديمي حول الوضع في غزة، وشمل ذلك مناقشة قوات حفظ السلام الدولية المنتظر نشرها في غزة بحلول يونيو.

وشهد الاجتماع عرضا للواقع الإداري والأمني والإنساني في قطاع غزة، وذلك ضمن النقاشات حول ترتيبات اليوم التالي بعد وقف إطلاق النار، والتي تتواصل رغم استمرار الخروق الإسرائيلية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تتابع فيه حماس تعاونها مع لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، على المستويات المدنية والإدارية والإنسانية كافة، وذلك بهدف تسريع الإغاثة وإطلاق عملية الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار، وإن مع تحفّظها على مسائل أمنية جوهرية، أبرزها نزع سلاح المقاومة.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فقد زود وفد حماس الجانب المصري ولجنة إدارة قطاع غزة بمعلومات تفصيلية عن المؤسسات المدنية ومراكز الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية، فضلاً عن أسماء ورتب وسلاسل رواتب الموظفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

كما قدم خارطة انتشار السلطة المدنية والشرطية، وملفا حول حجم المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، مبيّناً أن النسبة الكبرى منها تعود إلى التجّار لا إلى المساعدات الإنسانية.

واعترض الوفد، في هذا الإطار، على تعطيل إدخال المساعدات والمنح من قبل إسرائيل، معتبراً أن مصر ولجنة إدارة قطاع غزة لم تمارسا ضغوطاً كافية، ولا سيما في ملف إيواء النازحين.

كذلك، تطرّق إلى ملف الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، مقدّماً بيانات صحية كاملة وموافقات من دول لاستقبالهم.

واستعرض التزام كتائب القسام بوقف العمليات العسكرية، وجهودها لمنع أيّ خرق، مع الإشارة إلى توسيع يومي لما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال، وذلك عبر دفع الخط الفاصل غرباً.

مطالب تل أبيب التي عرضها ملادينوف

وفي المقابل، نقل ملادينوف المطالب الإسرائيلية، والتي تشمل:

*سحب السلاح الكامل لفصائل المقاومة.

*حل الجهاز العسكري في حماس.

*تسليم خرائط الأنفاق.

* ضمان عدم وجود أيّ سلطة للحركة على موظفين أمنيين.

*ضمّ ميليشيا العملاء إلى الشرطة الجديدة

لكنّ مدير المخابرات العامة المصرية عبّر، بحسب المصادر، عن إحباطه من الخطة الأميركية وعدم ثقته برغبة واشنطن في الضغط على تل تبيب لإلزامها بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مبدياً تفهّماً لاستحالة سحب السلاح بالكامل من حماس وبقية الفصائل، ومشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم التصادم مع الأميركيين وعدم دفع الاتفاق نحو الانهيار.

كما طرح رشاد أسئلة حول مصير الانتخابات الداخلية في حماس والتي من المُفترض أن تعيد إنتاج قيادة جديدة للحركة، وتحديداً لرئاسة المكتب السياسي، فيما يبدو واضحاً أن المصريين يولون اهتماماً خاصاً لهذه المسألة، ولديهم حساباتهم الخاصة تجاهها.