مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بالرينة

القدس المحتلة / سما /

قُتل رجل في جريمة إطلاق نار بقرية الرينة في منطقة الجليل شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد قُتل خالد عودة (60 عامًا) صباح اليوم بعد أن فتح مصلحته التجارية التي يعتاش منها، حيث أُطلق عليه الرصاص ما أسفر عن وفاته في المكان.

وعُثر على سيارة محترقة في منطقة مفتوحة قرب الرينة، ويُشتبه في أنها استُخدمت خلال جريمة إطلاق النار التي وقعت في البلدة.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه "في تمام الساعة 8:03 صباحًا، ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع حول إصابة شخص جراء حادثة عنف".

وذكرت أن "طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان وقدّمت العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، وُجد فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفّس، ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده. وتم نقله إلى المستشفى الإيطالي في مدينة الناصرة، مع مواصلة عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، فيما وُصفت حالته بالحرجة"، قبل إقرار وفاته لاحقا.

وقال المسعفان أمجد نقولا ومحمد هادية: "عند وصولنا، شاهدنا رجلًا فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا يتنفس، ويعاني من إصابات نافذة شديدة. باشرنا فورًا بتقديم العلاج الطبي، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، ونقلناه بسيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

من جهتها، أعلنت الشرطة "فتح تحقيق في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الرينة، وأسفرت عن إصابة شخص بجروح بالغة"، وفق مصادر طبية. وأضافت أن قواتها تجري أعمال تمشيط في المنطقة بحثًا عن مشتبهين، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.