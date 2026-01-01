  1. الرئيسية
مداهمات واعتقالات بالضفة وإصابات جراء اعتداءات

الخميس 26 فبراير 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اقتحام عشرات المنازل واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وفتاة، مع تسجيل حالات اعتداء بالضرب على بعض الفلسطينيين.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، بينهم الأسير المحرر في صفقة التبادل عمار شوبكي، والأسرى المحررون حسام أبو لبدة، أمين سعسع، لطفي جعيدي، أنس مالك داود، بالإضافة إلى الشاب شريف غليون شريم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس واعتقلت الأسير المحرر خالد عاكف اشتية والفتى محمد عمران عواد. وفي قرية كفر قليل جنوب نابلس، داهمت المنازل ودمرت محتوياتها، واعتقلت دعاس القني بعد اعتداء بالضرب، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتعامل طواقمها مع ثلاث إصابات إثر اعتداءات جنود الاحتلال، شملت مسنة (60 عاما)، ورجل (58 عاما) وشاب (24 عاما).

كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات في مخيم بلاطة وقرى بيت إيبا وجبع وطولكرم، واعتقلت عددًا من المواطنين بينهم الفتاة آية حاتم فقهاء والمحامي مؤمن محمد الصافي، إضافة إلى الشاب محمد عبد الدايم ويحيى فاخوري.

وشملت المداهمات تحقيقات ميدانية واحتجازا لساعات، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات وإرهاب السكان المحليين، في إطار العمليات المستمرة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا في محافظة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابة عدد منهم.

وأفادت المصادر المحلية بوصول أربعة مصابين إلى مستشفى دورا الحكومي نتيجة اعتداءات الاحتلال بالضرب، جميعهم بحالة مستقرة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. كما نكل الجيش بعدد كبير من الشبان خلال الاقتحام، ما أثار حالة من التوتر في القرية.

وفي حادث منفصل، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع شاب (35 عاما) أصيب في وضع خطير للغاية بعد إطلاق عدة رصاصات عليه من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة يطا جنوبي الضفة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي العاجل.

