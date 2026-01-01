نتنياهو يتباهى بساعة إسرائيلية وسط جدل حول ساعات فاخرة سابقة له

القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر مديري جهاز الأمن العام "الشاباك"، جدلاً واسعاً حول ساعة يده، بعد أن تباهى بامتلاكه ساعة إسرائيلية من ماركة "عَدي" تبلغ قيمتها 279 شيكل، إلا أن الصور والأرشيف الإعلامي أظهرت أنه عادة ما يرتدي ساعات فاخرة من ماركات عالمية، أبرزها ساعة فضية من طراز PAM048 من العلامة الإيطالية Panerai، التي تتجاوز قيمتها 20 ألف شيكل.

وبحسب التقارير والصور المنشورة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن ساعة PAM048 تتميز بقرص أسود مزين بأرقام مضيئة مع سوار من جلد التمساح الأسود، وتصميم مقاوم للماء يجمع بين الوظائفية والأناقة.

وأشار الخبراء إلى أن ماركة Panerai طورت سابقاً ساعات الغوص الشهيرة الخاصة بوحدات النخبة البحرية الإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، واليوم تعرض نسخاً حديثة من تلك الطرازات الأيقونية.

وخلال المؤتمر، قال نتنياهو "لدي ساعة إسرائيلية، تعمل كما يجب، لا داعي لإهدار المال على الأشياء الفارغة، فهي تتلف على أي حال"، في إشارة إلى ساعة ماركة "عَدي".

الخبر أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين على مواقع التواصل، خاصة مع المقارنة بين قيمة الساعة الإسرائيلية المتواضعة وساعات نتنياهو الفاخرة السابقة.