ويتكوف يكشف: ترامب يسعى إلى اتفاق نووي مع ايران بلا تاريخ انتهاء صلاحية

القدس المحتلة / سما/

صرح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، بأن إدارة ترامب تسعى إلى اتفاق نووي غير محدد المدة وأن يكون ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، وذلك وفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدرين آخرين مطلعين على الأمر.

واضاف قائلا:" إنّ الفرضية الأساسية التي نبدأ بها المفاوضات مع الإيرانيين هي عدم وجود بنود غامضة. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإنّ فرضيتنا هي: عليكم أن تتصرفوا بشكل جيد لبقية حياتكم"، هذا ما قاله ويتكوف، وفقاً للمصادر.

أكد مبعوث البيت الأبيض أن هناك قضيتين حاسمتين أخريين في المفاوضات وهما تخصيب إيران لليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب الذي يبلغ 10000 كيلوغرام.

وقال ويتكوف في اجتماع مع مانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن أمس إن المفاوضات جارية حاليًا بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران فقط.

لكنه أشار إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة ترامب ترغب في رؤية محادثات متابعة بشأن دعم إيران" للمنظمات الإرهابية" وبرنامج الصواريخ الإيراني، بمشاركة دول من المنطقة.

قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب قد يكون منفتحاً على "التخصيب الرمزي" في إيران إذا أثبت الإيرانيون أنهم لن يسمحوا لهم بتطوير أسلحة نووية.

يقول مسؤولون أمريكيون كبار إن الإيرانيين يتعرضون لضغوط كبيرة من الوسطاء - عمان وقطر ومصر وتركيا - للتحرك نحو اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يمنع الحرب، لكنهم يشككون فيما إذا كان الإيرانيون على استعداد لتلبية المعايير العالية التي وضعها ترامب.

من المتوقع أن يجتمع ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، في جنيف يوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة مقترح مفصل لاتفاق نووي صاغته إيران.

قال مصدر مطلع إن القيادة السياسية في إيران "وافقت" على الاقتراح، لكن من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون قد أبلغوا الولايات المتحدة به قبل الاجتماع في جنيف.

من المرجح أن يكون اجتماع جنيف الفرصة الأخيرة لتحقيق انفراجة دبلوماسية. وسيؤثر تقييم كوشنر وويتكوف للمحادثات بشكل كبير على قرار ترامب بشأن المضي قدماً نحو اتفاق نووي أو إصدار أمر بعمل عسكري ضد إيران.

قال الرئيس ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء إنه يفضل حلاً دبلوماسياً للأزمة مع إيران، لكنه في الوقت نفسه قدم سلسلة من الحجج لتبرير الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.

ركز الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وشخصيات أخرى انتقدت الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، خلال إدارة أوباما، على "بنود انتهاء الصلاحية" باعتبارها أحد عيوبه الرئيسية.

بموجب اتفاقية عام 2015، كان من المقرر أن تنتهي معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني تدريجياً على مدى 8 إلى 25 عاماً. إن اتفاقية لا تتضمن "بنوداً انتقالية" ستكون أفضل بكثير من اتفاقية أوباما، وستسهل على ترامب تسويقها محلياً.

ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة سي بي إس في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن أي اتفاق نووي جديد سيكون أفضل من الاتفاق السابق وسيضمن أن برنامج إيران النووي "سيظل للأغراض السلمية إلى الأبد".