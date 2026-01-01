شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

قال مسؤولان إسرائيليان ورجلا أعمال فلسطينيان لوكالة الأنباء رويترز، إن شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع بتمويل إماراتي في جزء من مناطق القطاع الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.



وبحسب رويترز، فإنه لم يسبق أن جرى الإعلان عن خطة لجعل شركة مقاولات فلسطينية يعمل بها عمال من غزة تشيد المجمع.



وأضافت، "يشير ذلك على ما يبدو إلى هدف بدء إعادة الإعمار بدون انتظار انسحاب إسرائيل من غزة المفترض أن يصاحب نزع سلاح حركة حماس في إطار المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار".



ومنذ توصل إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على 53٪ من غزة، حيث هدمت العديد من المباني وشيدت تحصينات عسكرية. يعيش أكثر من 2 مليون نسمة في غزة الآن في منطقة على طول الساحل تحت سيطرة حماس، معظمهم في خيام مؤقتة ومباني متضررة.



ولم تعلن الإمارات العربية المتحدة رسمياً بعد عن مشروع الإسكان، الذي أطلق عليه بعض الدبلوماسيين اسم مدينة الإمارات . ووفقاً لخريطة تخطيطية اطلعت عليها رويترز، سيتم بناء المجمع بالقرب من رفح على الطرف الجنوبي لغزة، وهي منطقة هجرها سكانها ودمرتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب مع حماس.



إعادة إعمار غزة في خطة ترامب لإنهاء الحرب



ووفق رويترز حددت المصادر الأربع على أنها شركة مسعود وعلي للمقاولات (MACC) التي تتخذ من غزة مقراً لها، والتي قادت مشاريع واسعة النطاق في غزة والضفة الغربية على مدى عقود.



وقال أحد رجال الأعمال الفلسطينيين، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة، إن شركة MACC ستتعاون مع شركتين مصريتين لبنائها. ووصف المشروع بأنه يمتد على مساحة 74 فدانًا ويمكن أن يسكن فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في وحدات جاهزة الصنع على شكل مقطورات مكدسة على عدة طوابق.



تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة الخطط التي لم يتم الإعلان عنها.....