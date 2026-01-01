"إسرائيل" تقتطع 258 مليون شيكل من أموال السلطة وتحولها لعائلات قتلاها

القدس المحتلة / سما /

أقدمت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأفادت وسيلة إعلام عبرية، بأن مالية الاحتلال اقتطعت 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات قتلى ومصابي عمليات فدائية سابقة.

ومنذ 2019 قررت "إسرائيل" اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، مما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.