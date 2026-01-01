  1. الرئيسية
الأونروا": حماية المدنيين بغزة أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة

الأربعاء 25 فبراير 2026 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا": حماية المدنيين بغزة أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة



رام الله/سما/

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن حماية المدنيين في قطاع غزة تمثل أولوية إنسانية ملحة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع، مشددة على ضرورة ضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المواطنين.

وأوضحت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي، أن تمكين العاملين في المجال الإنساني وحماية المرافق والمنشآت الإنسانية، يعد شرطا أساسيا لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، وخدمات التعليم والإغاثة الطارئة والدعم الغذائي للأسر الأشد احتياجا.

وأشارت الى أنها تواصل عملياتها في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة، انطلاقا من ولايتها الأممية لضمان وصول الدعم إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.

ودعت الوكالة الأممية إلى توفير بيئة آمنة تتيح للفرق الإنسانية أداء مهامها دون عوائق بما يكفل حماية المدنيين وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة.

