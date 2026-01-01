  1. الرئيسية
الطقس: أجواء غائمة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

الأربعاء 25 فبراير 2026 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبة غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم /ساعة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي السبت والاحد، وارتفاع موج البحر.٠

