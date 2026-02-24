  1. الرئيسية
إيران ترد على ترامب: خطاب مليء بالادعاءات الكاذبة

الأربعاء 25 فبراير 2026 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

ردت  طهران صباح اليوم (الأربعاء) عبر بيان للخارجيّة الإيرانية على خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي ألقاه ليلاً.

وجاء في البيان أن الجمهورية الإسلامية ترفض جميع مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن القضايا النووية والصواريخ الباليستية وضحايا الاحتجاجات، وتعتبرها أكاذيب.

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع اندلاع الاحتجاجات، قتلوا ما يقارب 32 ألف متظاهر في بلادهم. أطلقوا النار عليهم وأعدموهم شنقاً، واعتقلناهم لأننا هددناهم. إنهم أناس فظيعون. لقد طوروا صواريخ تهدد قواعدنا، ويعملون على تطوير صواريخ تصل إلى أمريكا

