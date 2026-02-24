المستوطنون يصعدون هجماتهم في رمضان.. إحراق منازل ومركبات وإصابات في هجمات متفرقة بالخليل ونابلس

رام الله/سما/

صعّد المستوطنون من وتيرة اعتداءاتهم الميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع ليالي شهر رمضان المبارك. وأقدمت مجموعات من المستوطنين مساء الثلاثاء على تنفيذ هجوم واسع استهدف قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث أضرموا النيران بشكل متعمد في ممتلكات المواطنين ومساكنهم.

وأكدت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن إحراق خمسة مساكن وعدة مركبات تعود لعائلات فلسطينية تقطن المنطقة. وتسببت هذه النيران في أضرار مادية جسيمة، فضلاً عن بث حالة من الرعب الشديد في صفوف السكان المحليين، لا سيما الأطفال والنساء الذين وجدوا أنفسهم وسط حصار من النيران والاعتداءات.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين لم يكتفوا بإشعال الحرائق، بل تعمدوا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنازل أثناء تواجد العائلات بداخلها. وأدى هذا السلوك العدواني إلى إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بحالات اختناق حادة، جرى التعامل معها ميدانياً وسط صعوبات بالغة في الوصول للمنطقة.

ووثقت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة ونشرتها منصات إخبارية لحظات اقتحام المستوطنين الملثمين للقرية وهم يحملون مواد حارقة. وأظهرت المشاهد اشتعال النيران في المركبات والمنازل بشكل متزامن، فيما أكدت مصادر إعلامية مطابقة هذه الرواية عبر لقطات تظهر حجم الدمار الذي خلفه المهاجمون قبل انسحابهم.

وفي سياق متصل، تعرض رعاة الأغنام في خربة اقواويس بمسافر يطا لمطاردات واعتداءات من قبل المستوطنين الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى المراعي. وذكرت مصادر أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم عمداً في محيط مساكن المواطنين بخرب الحلاوة والمركز والتبان، في خطوة تهدف إلى التضييق على سبل عيش الفلسطينيين ودفعهم للرحيل.

وشهدت منطقة واد سعير شمال الخليل تجمهراً لمستوطنين مسلحين انطلقوا من مستوطنة "أسفر" الجاثمة على أراضي المواطنين. وقام المهاجمون بقطع الطريق الرئيسي ومنع المركبات الفلسطينية من عبور الشارع الالتفافي، مما أدى إلى عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المواطنين لساعات تحت تهديد السلاح.

أما في شمال الضفة الغربية، فقد تصدى عشرات الشبان الفلسطينيين لهجوم شنه مستوطنون على منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس. واندلعت مواجهات في المنطقة عقب محاولة المستوطنين اقتحام أراضي البلدة، حيث نجح الأهالي في صد الهجوم وإجبار المعتدين على التراجع نحو المستوطنات القريبة.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من العنف امتداداً لتقرير إحصائي سجل نحو 468 اعتداءً للمستوطنين خلال شهر يناير الماضي وحده. وتنوعت تلك الاعتداءات بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار المثمرة، وإحراق المحاصيل الزراعية، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المزارعين عن أراضيهم التاريخية.

وتشير المعطيات إلى وجود نحو 770 ألف مستوطن يتوزعون على مئات المستوطنات والبؤر الرعوية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تضاعفت هذه الاعتداءات بدعم من قوات الاحتلال، مما أدى لاستشهاد 1117 فلسطينياً في الضفة واعتقال الآلاف، وسط تحذيرات من مخططات لضم الضفة وتهجير سكانها.