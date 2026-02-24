ترامب: صواريخ إيران الباليستية تهدد أوروبا و"قد تصل" أميركا قريباً..وأنهيت 8 حروب بينها غزة

واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد، يوم الأربعاء، أنه يُبقي جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، مشدداً على أن السياسة الأميركية منذ فترة طويلة تقوم على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب، أن إيران "تريد إبرام صفقة، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية منهم: (لن نمتلك سلاحاً نووياً أبداً)". وتابع: "لقد طوّروا (الإيرانيين) بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستصل قريباً إلى الولايات المتحدة".

وقال إن الإيرانيين طوروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، ووصف النظام الإيراني بـ"راعي الإرهاب الأول" الذي قتل ملايين عبر وكلائه منذ 47 عاما.

وتابع: "لقد تم تحذيرهم من عدم القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم للأسلحة، وخصوصاً الأسلحة النووية، ومع ذلك يواصلون ذلك، ويبدأون كل شيء من جديد. لقد قضينا عليه بالكامل، وهم يريدون البدء مرة أخرى، وهم بالفعل في هذه اللحظة يسعون مجدداً وراء طموحاتهم الخبيثة".

الدبلوماسية أولاً

وتابع الرئيس الأميركي: "أفضّل حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية. لكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبداً لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، وهم كذلك بفارق كبير، بامتلاك سلاح نووي"، وفق تعبيره. كما حذر قائلاً: "لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزم الأميركيين، لدينا أقوى جيش عل وجه الأرض".

وأضاف في كلمته أمام مجلسي الكونغرس، "منذ تسلم هذا النظام (الإيراني)، لم يعتمدوا سوى القتل، وقتلوا الأميركيين من خلال زرع القنابل على حافة الطرقات، لقد كنت أنا من قتل سليماني، كان سليماني أبو طريقة زرع القنابل على حافة الطرقات".

وشدد على دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين الذين قتل "32 ألفا منهم"، وقال: خلال المظاهرات الأخيرة في إيران منعنا الكثير من عمليات الإعدام. محذرا طهران من إعادة بناء برنامجها النووي،

استعراض

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة حققت ما وصفه بأنه "تحول تاريخي".

وقال ترامب: "أستطيع أن أقول بكل فخر بعد عام من تسلم السلطة إننا حققنا تحولاً تاريخياً. أمتنا عادت أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى"،

واستعرض ترامب جوانب التحول التاريخي الذي تحدث عنه قائلاً: "عندما تحدثت آخر مرة في هذه القاعة قبل 12 شهراً، كنت قد ورثت للتو أمة في أزمة. ورثت حروباً وفوضى في جميع أنحاء العالم. وكنا قبل وقت قليل بلداً ميتاً ونحن الآن الدولة الأكثر جاذبية في العالم".

وأضاف: "خلال الأشهر التسعة الماضية، لم يتم قبول أي مهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة. واليوم حدودنا آمنة... التضخم يتراجع بشدة، والدخول ترتفع بشكل سريع، والاقتصاد يزدهر".

وأضاف: "أعداؤنا خائفون، وجيشنا وشرطتنا منتشرون، وأمريكا تحظى بالاحترام مرة أخرى - ربما كما لم يحدث من قبل وهذا العام سيكون عاماً للاحتفال ببلدنا والأبطال الذين حافظوا على حريته"، وفق قوله.

واتهم الرئيس الجمهوري إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن وحلفاءها في الكونغرس بالتسبب فيما اعتبرها "أسوأ معدل تضخم في تاريخ بلادنا"، مكملاً: "المزيد من الأمريكيين لديهم وظائف حالياً أكثر من أي وقت مضى في تاريخ بلدنا".

وأردف: "خلال 4 سنوات طويلة، لم تحصل الإدارة السابقة إلا على أقل من تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة، وفي غضون 12 شهرًا، حصلت على التزامات بأكثر من 18 تريليون دولار تتدفق من جميع أنحاء العالم".

وتابع ترامب: "معدل جرائم القتل شهد خلال العام الماضي أكبر انخفاض له في التاريخ المسجل والأدنى منذ أكثر من 125 عاماً"، معلناً أن "واشنطن العاصمة أصبحت الآن واحدة من أكثر المدن أماناً في الولايات المتحدة".

وكشف الرئيس الأمريكي أن "تدفق مخدر الفنتانيل القاتل عبر الحدود الأمريكية انخفض بنسبة قياسية بلغت 56% في عام واحد".

أنهيت 8 حروب

وقال ترامب، إنه أنهى "8 حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايتي، من بينها حرب غزة".

وأضاف: "نعمل على إنهاء الحرب التاسعة بين روسيا وأوكرانيا.. 25 ألف جندي يُقتلون كل شهر".

وأضاف في خطابه، خلال حديثه عن حرب غزة "حماس عملت مع إسرائيل، وقاموا بالحفر من أجل استعادة الرهائن، كان عمل صعب وفي الأخير تم إعادتهم"، في إشارة إلى جثامين الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وشكر الرئيس الأميركي، خلال خطابه وزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، على جهودهم في إنهاء حرب غزة، وقال: "جهود ويتكوف وكوشنر أنهت حرب غزة".