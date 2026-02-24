  1. الرئيسية
إصابتان بالرصاص خلال اقتحام الظاهرية جنوب الخليل

الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص خلال اقتحام الظاهرية جنوب الخليل



الخليل/ سما/

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم، بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وسط استمرار العملية العسكرية وإطلاق الرصاص الحي بكثافة داخل المدينة.

وبحسب المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في عدد من أحيائها، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة شابين يبلغان من العمر 16 و18 عامًا.

وأوضحت مصادر طبية من مركز بلدية الظاهرية الطبي أن أحد المصابين تعرّض لإصابة في القدمين اليمنى واليسرى، فيما أُصيب الآخر في منطقة الصدر، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى أحد مشافي مدينة الخليل لاستكمال العلاج.

وأكدت المصادر أن الاقتحام ما زال مستمرًا حتى اللحظة، مع تواصل إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال.

