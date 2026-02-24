تمهيدا لمهاجمة ايران ..12 طائرة أمريكية من طراز إف-22 تهبط في إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

هبطت أحدث طائرات مقاتلة في العالم في إسرائيل: في إطار تعزيز القوات الأمريكية استعدادًا لهجوم محتمل على إيران، ووفقا لموقع واي نت العبري فقد هبطت 12 طائرة أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل. في الوقت نفسه، تواصل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إبحارها في البحر الأبيض المتوسط، وقد تجاوزت جزيرة كريت بالفعل. ستنضم إلى حاملة الطائرات "لينكولن" في المنطقة، والتي تتواجد فيها منذ فترة طويلة.

واضاف الموقع العبري "قبل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة، وفي ظل هذا الحشد العسكري الضخم، سعى مسؤولون إيرانيون كبار مرارًا وتكرارًا إلى التأكيد على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا. وفي سلسلة تغريدات نشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال: "الاتفاق بات في المتناول، ولكن بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية".

بحسب عراقجي، "استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستعود إيران إلى المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن. مواقفنا المبدئية واضحة: لن تطور إيران أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف؛ ولن نتخلى نحن الإيرانيون أبداً عن حقنا في التمتع بثمار التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لشعبنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إننا أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يُعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق في متناول اليد، ولكن بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية. لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن فعل أي شيء للدفاع بشجاعة عن سيادتنا. وسنحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنعمل على تحقيق حل سلمي".

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بازاخيان: "نهجنا قائم على دعم السلام والاستقرار. لا نسعى لتقويضهما في المنطقة. نعتقد أن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة سيضر بجميع دولها".

وتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، قائلاً: "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، فأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وإذا وقع هجوم على إيران، فسنرد وفقاً لخططنا الدفاعية. يجب أن يعلم الجميع أن بدء الحرب أمر وارد، لكن إنهاءها ليس بالأمر الهين. فضلاً عن ذلك، ستعاني المنطقة بأسرها من عواقب العدوان على إيران".