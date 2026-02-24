مستوطنون يضرمون النار في مساكن متنقلة للمواطنين في سوسيا جنوب الخليل

الخليل/ سما/

أفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة، بأن مستوطنين أضرموا النيران، مساء اليوم، في عدد من مساكن المواطنين في قرية سوسيا جنوب الخليل، ما أدى إلى احتراق بيوت متنقلة تعود لسكان المنطقة.

وأوضح مخامرة أن مجموعة من المستوطنين قامت بإشعال النيران في عدة مساكن، وهي عبارة عن بيوت متنقلة يستخدمها المواطنون للسكن، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة، خيث اتت النيران على المساكن.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت قبل وقت قصير، وسط حالة من التوتر في المنطقة، في ظل تكرار الاعتداءات التي تستهدف مساكن المواطنين وممتلكاتهم في تجمعات مسافر يطا.

وأكد أن السكان حاولوا التعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى مساكن أخرى، فيما يخشى الأهالي من تكرار مثل هذه الحوادث.