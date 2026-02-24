  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مراقب الدولة الاسرائيلي يطالب بالاستعداد لإجلاء عشرات آلاف السكان على ضوء التوترات مع إيران

الثلاثاء 24 فبراير 2026 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراقب الدولة الاسرائيلي يطالب بالاستعداد لإجلاء عشرات آلاف السكان على ضوء التوترات مع إيران



القدس المحتلة / سما/

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، الثلاثاء، الحكومة بالاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف من السكان على ضوء التوترات مع إيران.
جاء ذلك في تقرير لإنغلمان، تناول ما وصفه بـ”فشل” الحكومة والجيش والسلطات المحلية الإسرائيلية في التعامل مع إجلاء الإسرائيليين من سكان ما يسمى “غلاف غزة” والحدود الشمالية بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة البث العبرية.
وقال إنغلمان: “يجب على الدولة تصحيح أوجه القصور في معاملة المُهجّرين، والاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف في ضوء الوضع الأمني الراهن (في إشارة للتوترات مع إيران)”.
وأضاف: “وجدنا صورة قاتمة لفشل مُمنهج في الاستعداد لاستيعاب السكان في حالات الطوارئ”.

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل خطة دولية بـ 10 مليارات دولار لإعمار غزة.. مشاريع عاجلة للسكان ومنشآت رياضية عالمية

الشرع يتجه لإقالة شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما ..

فرنسا تطالب بتقييد سفير دونالد ترامب في باريس بعد خلاف سياسي

تحذير إسرائيلي من تحرك تركي مصري خفي لتشكيل طوق سني خانق حول إسرائيل بدعم السعودية

لأول مرة ..إئتلاف جديد يدعم”63″ مرشحا للكونجرس والشعار” نضالك الداخلي مرتبط بالنضال الفلسطيني خارجيا”

رسائل أميركية لدول عربية بعد تصريحات هاكابي التي أثارت جدلا واسعًا حول توسع إسرائيل من”النيل إلى الفرات”..

إسرائيل تهدد لبنان .

الأخبار الرئيسية

2026-02-24_13-39-56_399016

تحذير إسرائيلي من تحرك تركي مصري خفي لتشكيل طوق سني خانق حول إسرائيل بدعم السعودية

اسرائيل: الولايات المتحدة لا تملك ذخائر كافية ولن تتمكن من مهاجمة إيران إلا لبضعة أيام

عزام الأحمد: حماس جزء من النسيج الوطني ونرفض شروط واشنطن المستحيلة لإصلاح السلطة

2026-02-24_12-05-10_340628

لأول مرة ..إئتلاف جديد يدعم”63″ مرشحا للكونجرس والشعار” نضالك الداخلي مرتبط بالنضال الفلسطيني خارجيا”

تقرير : إسرائيل فوجئت جدًا بمنح إيران فرصةً للتفاوض وتعتبرها مؤشرات ضعفٍ أمريكيٍّ..