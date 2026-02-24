مراقب الدولة الاسرائيلي يطالب بالاستعداد لإجلاء عشرات آلاف السكان على ضوء التوترات مع إيران

القدس المحتلة / سما/

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، الثلاثاء، الحكومة بالاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف من السكان على ضوء التوترات مع إيران.

جاء ذلك في تقرير لإنغلمان، تناول ما وصفه بـ”فشل” الحكومة والجيش والسلطات المحلية الإسرائيلية في التعامل مع إجلاء الإسرائيليين من سكان ما يسمى “غلاف غزة” والحدود الشمالية بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة البث العبرية.

وقال إنغلمان: “يجب على الدولة تصحيح أوجه القصور في معاملة المُهجّرين، والاستعداد لإجلاء عشرات الآلاف في ضوء الوضع الأمني الراهن (في إشارة للتوترات مع إيران)”.

وأضاف: “وجدنا صورة قاتمة لفشل مُمنهج في الاستعداد لاستيعاب السكان في حالات الطوارئ”.