الشرع يتجه لإقالة شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما ..

الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

نقلت مصادر مطلعة لـ "زمان الوصل" أن الرئيس السوري أحمد الشرع بصدد اتخاذ قرار وشيك بإبعاد شقيقيه، ماهر وحازم الشرع، من منصبيهما الرفيعين في الدولة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة وتخفيف الانتقادات حول "المحسوبية".

ويشغل ماهر الشرع حالياً منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إنها حضرت نقاشات جادة داخل مؤسسة الرئاسة، حيث أبدى الرئيس استشعاره لـ "الثقل السياسي" الناتج عن تعيين أشقائه في مناصب حساسة، وهو الأمر الذي بدأ ينسحب على بقية القيادات في الدولة.

وأكد المصدر أنه تجري مداولات مكثفة لوضع ضوابط قانونية تمنع المسؤولين من الجمع بين أكثر من منصب قيادي، ومنع تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لضمان كفاءة الإدارة الاقتصادية والسياسية وسط ضغوط داخلية متزايدة.

والد الشرع

وعلق حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع تعليقا على الخبر: "نعم هذا صحيح ويبحثون عن البديل، لقد أدوا ما كلفوا به وخرجوا نظيفي اليد"، في إشارة إلى انتهاء مهامهما في إطار ترتيبات إدارية وتنظيمية جديدة.

